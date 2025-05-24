В Ельце сбили несколько дронов

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в Ельце Липецкой области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Ранее он информировал о риске атаки дронов в Липецке и прилегающем муниципальном округе. Позже режим повышенной опасности ввели в шести микрорайонах области, а также в Ельце.
«Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца», написал Артамонов в своём Telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы, согласно первоначальным данным, жертв нет.