Мозамбик расследует нападение на российское судно «Атлантида»

«Атлантида» подверглась обстрелу из оружия с борта двух неидентифицированных судов в районе, где до сих пор действуют террористические группировки. После атаки российское судно было вынуждено сделать нештатную остановку в порту Мапуто, прежде чем продолжить свой маршрут в Южно-Африканскую Республику. Власти Мозамбика активно занимаются выяснением обстоятельств происшествия и идентификацией лиц, причастных к нападению.