Артамонов: Липецкая область подверглась массированной атаке дронов ВСУ

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о массированной атаке украинских дронов на регион.
«Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он сообщил о падении дронов в промзоне Ельца. Согласно предварительным данным, обошлось без жертв. На месте падения БПЛА начали работу сотрудники оперативных служб.
Напомним, накануне стало известно о госпитализации девяти человек, пострадавших в результате падения БПЛА на дом в Ельце.