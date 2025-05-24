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Артамонов: Липецкая область подверглась массированной атаке дронов ВСУ

Глава региона сообщил о падении дронов в промзоне Ельца.

Источник: Аргументы и факты

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о массированной атаке украинских дронов на регион.

«Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он сообщил о падении дронов в промзоне Ельца. Согласно предварительным данным, обошлось без жертв. На месте падения БПЛА начали работу сотрудники оперативных служб.

Напомним, накануне стало известно о госпитализации девяти человек, пострадавших в результате падения БПЛА на дом в Ельце.