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Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно России

Посольство РФ сообщало, что граждане страны не пострадали.

Мозамбик начал расследовать нападение на российское океанографическое судно «Атлантида». Инцидент случился 10 мая 2025 года у побережья страны, передает портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя кабмина страны.

Как отмечает СМИ, в районе нападения активны террористические группировки. «Атлантиду» атаковали с двух неопознанных судов, из-за чего членам экипажа пришлось зайти в Мапуто, прежде чем плыть в ЮАР.

РИА Новости уточняют, что в августе стало известно о Большой африканской экспедиции российских ученых в исключительных экономических зонах стран Западной Африки (от Марокко до Анголы) и западной части Индийского океана (от Эритреи до Оман). Для этого задействовали исследовательские К-1711 «Атлантниро» и К-1704 «Атлантида».

Ранее о нападении на «Атлантиду» с российскими учеными сообщало посольство России в Мозамбике. Как отмечала пресс-атташе Полина Жукова, граждане не пострадали, повреждение получило только оборудование, и то незначительное.