Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно России

РИА Новости уточняют, что в августе стало известно о Большой африканской экспедиции российских ученых в исключительных экономических зонах стран Западной Африки (от Марокко до Анголы) и западной части Индийского океана (от Эритреи до Оман). Для этого задействовали исследовательские К-1711 «Атлантниро» и К-1704 «Атлантида».