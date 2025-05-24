В Подмосковье возбуждено дело после смертельного ДТП с микроавтобусом

Уголовное дело возбуждено после ДТП в Подмосковье, где столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля, в результате чего погибли женщина и ребёнок. Об этом РИА Новости сообщила начальник управления информации подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Следователи МУ МВД «Ногинское» квалифицировали происшествие по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц по неосторожности»). Петрова уточнила, что, помимо погибших, несколько человек получили травмы.
Авария произошла в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе. По данным регионального минздрава, 10 человек пострадали, восемь из них госпитализированы. Ранее в ГСУСК региона подтвердили гибель двух человек — женщины и ребёнка.