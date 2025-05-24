Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП в Ногинске, возбуждено уголовное дело

В Ногинске после серьезного ДТП, в котором погибли два человека и пострадали еще десять, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России по Московской области.
«Следователем Следственного управления по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По словам начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой, дело расследуется по части 5 статьи 264 УК РФ. Она касается нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего смерть двух и более лиц.
Ранее KP.RU сообщал, что в результате ДТП с участием машин полиции и скорой помощи в городе Кстово Нижегородской области погиб один человек. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.