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Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП в Ногинске, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации ТС возбудили после ДТП в Ногинске, в котором погибли два человека и 10 пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В Ногинске после серьезного ДТП, в котором погибли два человека и пострадали еще десять, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России по Московской области.

«Следователем Следственного управления по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По словам начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой, дело расследуется по части 5 статьи 264 УК РФ. Она касается нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего смерть двух и более лиц.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате ДТП с участием машин полиции и скорой помощи в городе Кстово Нижегородской области погиб один человек. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.