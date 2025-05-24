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На Украине заочно приговорили главу Дагестана к тюрьме

Черновицкий районный суд Украины заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы за поддержку участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области.

Украина обвинила Сергея Меликова в поддержке спецоперации.

Черновицкий районный суд Украины заочно приговорил главу Республики Дагестан Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы за поддержку участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицкой области.

«Районный суд города Черновцы признал Меликова виновным. Суд заочно приговорил его к восьми годам тюрьмы», — говорится в сообщении СБУ в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Согласно заявлению, Меликов признан виновным по статье о финансировании действий, направленных на изменение границ Украины. В ведомстве отмечают, что глава Дагестана оказывает всестороннюю поддержку Вооруженным силам РФ и призывает жителей региона помогать российским военным.