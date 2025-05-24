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В ДТП с грузовиком в Оренбургской области погибли три человека

В Первомайском районе Оренбургской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

В Первомайском районе Оренбургской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным регионального МЧС, в ночное время на 182-м километре трассы А-300 легковой автомобиль на полном ходу врезался в грузовик, стоявший на обочине.

В результате сильнейшего удара три пассажира легковушки погибли на месте. Спасателям пришлось использовать специальное гидравлическое оборудование, чтобы извлечь тела из деформированного салона. Двое пострадавших с травмами различной степени тяжести были экстренно доставлены медицинское учреждение.

«Ночью на 182-м км трассы А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан водитель легкового автомобиля допустил наезд на стоящий на обочине грузовик. К сожалению, погибли трое мужчин в легковом авто. Еще двоих пассажиров легковушки с травмами госпитализировали», — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбуждено дело после смертельного ДТП с микроавтобусом.