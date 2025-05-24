Россия экстрадировала в Камбоджу мужчину, обвиняемого в вымогательстве $2 млн

Согласно материалам дела, с 17 по 22 ноября 2024 года подозреваемый через интернет вымогал деньги у потерпевшего на территории Камбоджи. Уже 3 декабря местные правоохранительные органы выдали ордер на его арест и объявили в международный розыск.