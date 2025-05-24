Россия экстрадировала в Камбоджу мужчину, обвиняемого в вымогательстве $2 млн

Генпрокуратура России санкционировала экстрадицию в Камбоджу подданного этой страны, обвиняемого в масштабном интернет-вымогательстве. Хенг Ситхи подозревается в получении двух миллионов долларов путем шантажа.
Согласно материалам дела, с 17 по 22 ноября 2024 года подозреваемый через интернет вымогал деньги у потерпевшего на территории Камбоджи. Уже 3 декабря местные правоохранительные органы выдали ордер на его арест и объявили в международный розыск.
Преступник попытался скрыться от правосудия, преодолев несколько тысяч километров и обосновавшись в Санкт-Петербурге. Однако российские власти установили его местонахождение.
Передача задержанного состоялась в аэропорту Пулково при участии сотрудников ФСИН России и Национального центрального бюро Интерпола. Ситхи, не имеющий российского гражданства, был передан представителям камбоджийских правоохранительных органов для привлечения к уголовной ответственности по статьям 372 и 374 Уголовного кодекса Камбоджи.
Ранее сообщалось, что в РФ экстрадируют главу наркокартеля, которого разыскивали более 11 лет. Гражданина Таджикистана Тагаймурода Эмомова задержали в Азербайджане.