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СМИ: Власти Мозамбика расследуют атаку на российское научное судно

Власти Мозамбика начали расследование инцидента с обстрелом российского научно-исследовательского судна «Атлантида» у побережья страны.

Власти Мозамбика начали расследование инцидента с обстрелом российского научно-исследовательского судна «Атлантида» у побережья страны. Об этом сообщает портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя правительства республики.

По данным издания, 10 мая на судно, находившееся в районе активности террористических группировок, напали с двух неопознанных кораблей. После обстрела «Атлантида» совершила вынужденную остановку в порту Мапуто, а затем продолжила путь в ЮАР.

Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы Росрыболовства информировало, что «Атлантида» и судно «Атлантниро» участвуют в Большой африканской экспедиции. В рамках проекта учёные проводят исследования в исключительных экономических зонах 15 государств Западной Африки и западной части Индийского океана, включая Марокко, Мавританию, Мадагаскар, Мозамбик и Оман.