БПЛА был уничтожен в Воронежской области

Ранее в Воронежской области уже фиксировались массовые атаки беспилотников: дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили не менее 18 БПЛА на территории шести муниципалитетов. Тогда в результате падения обломков были повреждены здания и автомобили, однако жертв и пострадавших не было. Власти региона предупреждают, что угроза атак беспилотников сохраняется, и призывают жителей соблюдать бдительность.