В Хабаровском крае два человека погибли при столкновении маломерных судов

На реке Амур произошло столкновение двух маломерных судов, в результате которого погибли два человека. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, инцидент произошел вечером 23 мая, когда катер врезался в остановившуюся для рыбалки лодку с тремя мужчинами на борту.