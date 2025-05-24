В Хабаровском крае два человека погибли при столкновении маломерных судов

На реке Амур произошло столкновение двух маломерных судов, в результате которого погибли два человека. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, инцидент произошел вечером 23 мая, когда катер врезался в остановившуюся для рыбалки лодку с тремя мужчинами на борту.
В момент столкновения ни один из находившихся в лодке не использовал индивидуальные спасательные средства. Двое рыбаков погибли на месте, трое других участников происшествия получили незначительные травмы.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть людей.
«Следователем Комсомольск-на-Амуре следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», — сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком в Оренбургской области погибли три человека.