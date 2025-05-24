72-летний мужчина пропал в Иркутске

В отдел полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» обратилась сотрудница пансионата поселка Дзержинск 24 мая. Женщина рассказала, что накануне в вечернее время пожилой мужчина покинул учреждение и отправился в неизвестном направлении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Около 9 часов утра пенсионера видели на улице Партизанской в районе ТЦ «Карамель». Вероятно, он может находиться в любом районе областного центра.
Приметы: рост около 160 см, плотного телосложения, глаза голубые, лысый.
Был одет в серую футболку с полосками, трико тёмное с полосками, черные ботинки.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Лысова, просьба обратиться по телефонам: +7 (983)-696−66−47 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи). Волонтеры +7 (914)-007−02−73.