72-летний мужчина пропал в Иркутске

В отдел полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» обратилась сотрудница пансионата поселка Дзержинск 24 мая. Женщина рассказала, что накануне в вечернее время пожилой мужчина покинул учреждение и отправился в неизвестном направлении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.