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72-летний мужчина пропал в Иркутске

В полицию обратились сотрудники пансионата, в котором проживал дедушка.

Источник: ГУ МВД

В отдел полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» обратилась сотрудница пансионата поселка Дзержинск 24 мая. Женщина рассказала, что накануне в вечернее время пожилой мужчина покинул учреждение и отправился в неизвестном направлении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Около 9 часов утра пенсионера видели на улице Партизанской в районе ТЦ «Карамель». Вероятно, он может находиться в любом районе областного центра.

Приметы: рост около 160 см, плотного телосложения, глаза голубые, лысый.

Был одет в серую футболку с полосками, трико тёмное с полосками, черные ботинки.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Лысова, просьба обратиться по телефонам: +7 (983)-696−66−47 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи). Волонтеры +7 (914)-007−02−73.