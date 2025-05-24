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Российские ПВО уничтожили 94 украинских беспилотников за ночь 24 мая

За ночь на 24 мая дежурными средствами ПВО над территорией РФ были уничтожены 94 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

За ночь на 24 мая дежурными средствами ПВО над территорией РФ были уничтожены 94 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Большинство дронов — 64 БПЛА — было уничтожено над территорией Белгородской области.

Еще 24 беспилотника сбиты в Брянской области, по два — в Курской и Липецкой, по одному — в Воронежской и Тульской областях, передает Telegram-канал.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов ночью 23 мая сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ и последующего падения их обломков на город Елец 20 квартир получили повреждения. Одна из них пострадала больше других: крышу и окна потребуется восстановить. Позднее губернатор уточнил, что при налете также пострадали восемь человек.

Также появилась информация о том, что в результате атаки дронов ВСУ на Елец в городе загорелся завод. По данным журналистов, всех сотрудников предприятия эвакуировали, но, по предварительным данным, пострадали четыре человека.