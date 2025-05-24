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Силы ПВО уничтожили за ночь и утро 94 украинских БПЛА на территории РФ

Беспилотники сбиты над шестью российскими регионами.

Источник: Аргументы и факты

В течение минувшей ночи и утром в субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 94 беспилотников ВСУ на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 64 украинских дрона над Белгородской областью, 24 — над Брянской.

По два беспилотника сбито в Курской и Липецкой областях, по одному — в Воронежской и Тульской.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о массированной атаке украинских дронов на регион.