Силы ПВО уничтожили за ночь и утро 94 украинских БПЛА на территории РФ

В течение минувшей ночи и утром в субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 94 беспилотников ВСУ на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 64 украинских дрона над Белгородской областью, 24 — над Брянской.
По два беспилотника сбито в Курской и Липецкой областях, по одному — в Воронежской и Тульской.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о массированной атаке украинских дронов на регион.