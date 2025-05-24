Российское судно обстреляли около африканского побережья: что известно к данному моменту

Как сообщила пресс-атташе посольства РФ в Мозамбике Полина Жукова в интервью ТАСС, нападение произошло у берегов провинции Кабу-Делгаду. «Неизвестные с двух неопознанных судов обстреляли “Атлантиду”. Никто из россиян не пострадал, после захода в порт Мапуту судно направилось в Дурбан, ЮАР», — рассказала она. По данным портала Club of Mozambique, атака случилась в 30 км от города Мосимбоа-да-Прайя, где действует исламистская группировка «Ансар ас-Сунна», связанная с «Исламским государством»* (признано в России террористическим и запрещено).