Politico: спецслужбы Бельгии прослушивали разговоры членов ЕП

Когда бельгийская прокуратура впервые предъявила обвинения, она указала на возможные случаи коррупции. Обвинения включали в себя подозрения в том, что законодателям предлагались взятки за поддержку определенных политических позиций, а также чрезмерные подарки, оплаченные поездки и приглашения на различные мероприятия. Подозреваемые действия охватывают период с 2021 года до конца 2024 года.