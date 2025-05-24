В Красноярском крае за сутки потушено 22 пожара

В населенном пункте Степной Баджей Манского района огнем был охвачен заброшенный жилой дом. В результате пожара внутренние стены, пол и потолок дома получили повреждения на площади 25 квадратных метров. В тушении участвовали 9 человек, включая пожарных и добровольцев, а также 4 единицы специализированной техники. Предварительной причиной пожара названа неосторожность с огнем со стороны неустановленных лиц.