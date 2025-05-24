В Красноярском крае за сутки потушено 22 пожара

За минувшие сутки в Красноярском крае пожарными подразделениями ликвидировано 22 очага возгорания.
В населенном пункте Степной Баджей Манского района огнем был охвачен заброшенный жилой дом. В результате пожара внутренние стены, пол и потолок дома получили повреждения на площади 25 квадратных метров. В тушении участвовали 9 человек, включая пожарных и добровольцев, а также 4 единицы специализированной техники. Предварительной причиной пожара названа неосторожность с огнем со стороны неустановленных лиц.
В садовом некоммерческом товариществе «Заря» города Красноярска произошел пожар, в результате которого сгорел дачный домик и хозяйственные постройки на общей площади 60 квадратных метров. На месте работали 9 пожарных, использовались 3 единицы техники. Информации о погибших или пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливаются.
Зафиксировано 7 случаев горения сухой растительности на общей площади 128 гектаров. В районе населенного пункта Нижняя Есауловка Манского района на расстоянии 2,5 км от поселка горела сухая трава на площади 0,1 гектара. В тушении были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Сотрудники МЧС России трижды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Происшествий на водных объектах за отчетный период зарегистрировано не было.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Минусинском районе произошел пожар на базе отдыха из-за обрыва проводов. Искра привела к воспламенению сухой травы, после чего огонь быстро распространился на здания.