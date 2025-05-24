В Чите задержали мужчину, который пришел в детский сад с ножом

Обычный день в детском саду Читы Забайкальского края едва не превратился в трагедию, когда 23 мая в здание беспрепятственно вошел нетрезвый мужчина с ножом. Благодаря мгновенной реакции воспитателей, нажавших тревожную кнопку, неизвестный скрылся, не успев причинить вред детям или персоналу.
Как выяснилось, это был не первый визит нарушителя. Всего за несколько дней до инцидента, 19 мая, этот же мужчина приходил в садик за своими детьми и устроил скандал. Тогда ситуация также обошлась без последствий.
— В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции «Ингодинский» УМВД России по городу Чите задержали местного жителя 1973 года рождения, — сообщили в ГУ МВД Забайкалья.
Следствие рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела, предварительно квалифицируя действия мужчины как хулиганство. Параллельно несколько ведомств продолжают проверки. Следком Забайкалья начал доследственную проверку, а прокуратура выясняет, как посторонний смог проникнуть на охраняемую территорию детского учреждения.