Семнадцать раненых: появились подробности нападения женщины с ножом на вокзале

Женщина арестована после того, как 17 человек получили ранения в результате нападения с ножом на железнодорожном вокзале Гамбурга.
Четверо пострадавших получили тяжелые ранения в результате нападения 39-летней злоумышленницы во втором по величине городе Германии.
Немецкая полиция арестовала женщину после того, как 17 человек получили ранения в результате нападения с ножом на главном железнодорожном вокзале Гамбурга.
Нападение произошло около 18:30 по местному времени, пишет The Guardian. Полиция Гамбурга сообщила в социальных сетях, что проводит крупную операцию во втором по величине городе Германии.
Позже власти подтвердили, что была арестована 39-летняя немка, и сказали, что, как полагают, она «действовала в одиночку».
Поздно вечером в пятницу пожарная служба Гамбурга сообщила, что в общей сложности пострадали без малого двадцать человек — четверо из них получили опасные для жизни травмы, еще шестеро — серьезные и семеро — легкие, сообщило немецкое информационное агентство dpa.
По словам полиции, у нападения, по всей видимости, не было никаких политических мотивов.
«Пока у нас нет доказательств того, что у женщины могли быть политические мотивы», — заявил журналистам на месте происшествия представитель местной полиции Флориан Аббенсет в комментарии общественному телевидению ARD.
Вместо этого полиция придерживалась версии, что подозреваемая, возможно, «испытывала психологическую травму».
Представитель канцелярии бундесканцлера Фридриха Мерца заявил, что новоиспеченный немецкий лидер был потрясен этой новостью и вчера вечером в телефонном разговоре с мэром Гамбурга Петером Чентшером заявил, что его «мысли с жертвами и их родственниками».
Предполагалось, что подозреваемый совершил нападение «на пассажиров» на вокзале, сообщил агентству AFP ранее в пятницу представитель федерального полицейского управления Ганновера, которое также охватывает своей работой Гамбург.
На кадрах с места происшествия видно, что доступ к платформам на одном конце станции перекрыт полицией, а людей грузят в ожидающие машины скорой помощи.
На более поздних кадрах видно, как бригады криминалистов тщательно осматривают станцию.
Вскоре после теракта Bild сообщила, что некоторым пострадавшим в результате нападения оказывалась медицинская помощь в поездах, ожидающих прибытия на станции.
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил в социальных сетях, что четыре платформы на станции были закрыты.
По словам железнодорожного оператора, инцидент приведет к «задержкам и перебоям в междугородних перевозках».
В последние месяцы, напоминает The Guardian, Германию потрясла серия насильственных нападений, зачастую совершаемых джихадистами или крайне правыми экстремистами, которые поставили безопасность на первое место в повестке дня.
В ходе последнего нападения четыре человека получили ранения в результате поножовщины в баре в городе Билефельд на северо-западе Германии в воскресенье.