Семнадцать раненых: появились подробности нападения женщины с ножом на вокзале

Поздно вечером в пятницу пожарная служба Гамбурга сообщила, что в общей сложности пострадали без малого двадцать человек — четверо из них получили опасные для жизни травмы, еще шестеро — серьезные и семеро — легкие, сообщило немецкое информационное агентство dpa.