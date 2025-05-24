Запад начал волноваться из-за сближения одной страны с Россией

В рамках своего визита в Москву Анвар Ибрагим обсуждал вопросы, связанные с навигацией в условиях усиливающегося глобального соперничества и торговой неопределенности. «Его (Анвара Ибрагима — прим.ред.) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией», — пишет издание, сообщает РИА Новости.