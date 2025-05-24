США опасаются из-за отношений Малайзии с Россией и Китаем.
Недавние дипломатические шаги премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его посещение Москвы, вызвали беспокойство среди США и других западных государств. Они опасаются, что Куала-Лумпур может усиливать свои взаимоотношения с Россией и Китаем, стремясь разнообразить торговые связи и сформировать сопротивление американскому влиянию. Об этом сообщает South China Morning Post.
В рамках своего визита в Москву Анвар Ибрагим обсуждал вопросы, связанные с навигацией в условиях усиливающегося глобального соперничества и торговой неопределенности. «Его (Анвара Ибрагима — прим.ред.) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией», — пишет издание, сообщает РИА Новости.
Во время недавней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в Малайзии, Анвар Ибрагим выразил поддержку Китаю в торговых вопросах. Оба лидера высказались против тарифной политики Вашингтона, которая, по их мнению, может спровоцировать мировую рецессию.
Визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Москву с 13 по 16 мая стал продолжением курса Куала-Лумпура на укрепление сотрудничества с Россией: лидеры обсудили расширение торговых связей, энергетические и технологические проекты, а также координацию на международной арене. Россия поддержала стремление Малайзии стать полноправным членом БРИКС, а стороны договорились активизировать контакты в рамках АСЕАН и ООН.