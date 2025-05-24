В Марий Эл два подростка на мопеде стали жертвами ДТП

Ранее уголовное дело было возбуждено после ДТП в Подмосковье, где столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля, в результате чего погибли женщина и ребёнок. Авария произошла в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе. По данным регионального минздрава, 10 человек пострадали, восемь из них госпитализированы.