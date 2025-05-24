В Марий Эл два подростка на мопеде стали жертвами ДТП

Двое подростков на мопеде погибли при столкновении с легковым автомобилем в Республике Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона.
Смертельное ДТП произошло в пятницу около 21.15 в Мари-Турекском районе на 2-м километре автодороги «Мари-Турек — Мари-Билямор».
Водитель ВАЗ-2115, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди мопедом. В результате ДТП на месте погибли 16-летний водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка, говорится в сообщении.
Ранее уголовное дело было возбуждено после ДТП в Подмосковье, где столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля, в результате чего погибли женщина и ребёнок. Авария произошла в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе. По данным регионального минздрава, 10 человек пострадали, восемь из них госпитализированы.