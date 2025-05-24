В Самарской области в ночном пожаре 24 мая погибла женщина и пострадал мужчина

Сразу несколько ЧП произошло в нашем регионе в ночь с 23 на 24 мая. Об этом сообщили в региональном Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Минувшей ночью в Самарской области сгорело два частных дома. Один из них загорелся на в Октябрьске. Сообщение о пожаре на ул. Меловая, 25 поступило в экстренную службу в 22:34 23 мая. Площадь возгорания составляла около 60 квадратных метров. На место ЧП отправились 8 пожарных и 3 автоцистерны от ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». Пожар был потушен к 00:10.
Если в Октябрьске обошлось без пострадавших, то в пожаре, который случился ночью 24 мая в пгт Суходол Сергиевского района, не обошлось без жертв.
«По прибытии на место было установлено, что площадь горения составляет 30 квадратных метра. К сожалению, есть погибшая женщина 1957 года рождения и травмированный мужчина 1987 года рождения», — уточнили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
На месте ЧП работали 10 специалистов ведомства. Им удалось потушить пожар в 00:59, спустя 15 минут после того, как был получен сигнал о происшествии.
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