В Самарской области в ночном пожаре 24 мая погибла женщина и пострадал мужчина

Минувшей ночью в Самарской области сгорело два частных дома. Один из них загорелся на в Октябрьске. Сообщение о пожаре на ул. Меловая, 25 поступило в экстренную службу в 22:34 23 мая. Площадь возгорания составляла около 60 квадратных метров. На место ЧП отправились 8 пожарных и 3 автоцистерны от ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». Пожар был потушен к 00:10.