Три человека пострадали при атаке БПЛА в Новомосковске Тульской области

В результате атаки беспилотника на Новомосковск Тульской области пострадали три человека. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram, инцидент произошел ранним утром.
Системы ПВО отразили воздушную атаку, но один из дронов повредил газовый трубопровод на промышленном предприятии. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали.
«Ранним утром наш регион подвергся воздушной вражеской атаке. Пострадали три человека», — говорится в сообщении.
По данным главы региона, двое пострадавших были госпитализированы, третьему оказали медицинскую помощь на месте. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.
Напомним, в Минобороны сообщили, что системы противовоздушной обороны за ночь и утро 24 мая перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России.