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Суд арестовал убийцу российской певицы

Каспийский городской суд Дагестана заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве певицы Талисман Омаровой.

Каспийский городской суд Дагестана заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве певицы Талисман Омаровой. Он арестован на два месяца, до 21 июля 2025 года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, 35-летний мужчина во время ссоры нанес Омаровой смертельные травмы, используя стеклянную бутылку и металлическую сковородку.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве.

О преступлении стало известно накануне. СМИ сообщали, что убийца был сожителем 47-летней артистки.