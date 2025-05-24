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СК раскрыл подробности удара ВСУ по курскому Льгову

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Удар ВСУ в четверг, 22 мая, по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области был нанесен с использованием системы HIMARS, следователи обнаружили фрагменты снаряда, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать второго мая 2025 года украинские боевики нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Льгова Курской области. Осмотрев место происшествия и обнаружив фрагменты снаряда, военные следователи сделали вывод, что для обстрела использовалась реактивная система залпового огня “HIMARS”. “, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадали 16 мирных жителей, из них ранения получили двое детей 13-ти и 16-ти лет. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также более 20 гражданских автомобилей.

«В рамках уголовного дела о террористическом акте (пункт “б” часть 3 статья 205 УК РФ) устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — добавило ведомство.