ВСУ атаковали Центральную Россию сотней беспилотников: карта ударов БПЛА на 24 мая

В Тульской области обломки БПЛА упали на территории частных домов, пострадавших нет.
Минувшей ночью системы ПВО уничтожили над российскими регионами 94 украинских беспилотников. Больше всего пострадала Белгородская область, где было сбито 64 БПЛА. Прилеты также были зафиксированы в Воронежской, Курской, Липецкой и других областях. Подробнее о последствиях атаки ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Белгородская область.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 24 мая над Белгородской областью было сбито 64 украинских беспилотника. Официальной информации от властей региона о последствиях атаки и пострадавших пока нет.
Брянская область.
Над Брянской областью было уничтожено 24 беспилотника ВСУ. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Он отметил, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте падения обломков БПЛА.
Курская область.
Над территорией Курской области системы ПВО сбили два вражеских БПЛА. Официального комментария от властей региона касательно последствий атаки пока не было.
Липецкая область.
Губернатор области Игорь Артамонов сообщил, что регион подвергся массированному налету украинских беспилотников. В частности, системы ПВО сработали в Липецке и Ельце. По данным Минобороны РФ, всего над регионом было сбито два украинских БПЛА. Артамонов также отметил, что в Ельце и расположенных вокруг него Тербунском, Задонском, Хлевенском, Лебедянском и Данковском муниципальных районах был введен красный уровень «Угрозы атаки БПЛА».
Воронежская область.
В Воронежской области был уничтожен один украинский беспилотник. В связи с чем, в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.
Губернатор области Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки не зафиксировано. Он также напомнил жителям, что при звуках работы ПВО или пролете беспилотника следует перейти в комнату без окон.
По его словам, не стоит в этот период публиковать в интернете информацию о местах работы ПВО или обнаруженных фрагментах БПЛА, а также приближаться к найденным обломкам и распространять фотографии и видео. Он подчеркнул, что данные меры помогут обезопасить население и не дать информации противнику.
Тульская область.
Ночью в Тульской области был уничтожен один украинский беспилотник. Глава региона Дмитрий Миляев сообщил, что на территории была объявлена опасность атаки БПЛА. По его словам, на одном из предприятий в Новомосковске был поврежден трубопровод с природным газом, возгорание уже ликвидировано.
Он отметил, что оперативные службы уже работают на месте инцидента. Глава региона также добавил, что в результате прилета пострадали три человека: двое госпитализированы, одному помощь оказана на месте. Кроме того, в Кимовском районе при падении обломков беспилотника были незначительно повреждены несколько частных домов, пострадавших нет.
Ивановская область.
В Ивановской области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. В telegram-канале правительство региона заявило, что спецслужбы следят за ситуацией. На всей территории активирована система предупреждения.
В Калуге закрывали аэропорт.
В 05:15 по мск представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что калужский аэропорт Грабцево временно закрыт в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Спустя три часа все ограничения были сняты.