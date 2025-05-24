ВСУ атаковали Центральную Россию сотней беспилотников: карта ударов БПЛА на 24 мая

Губернатор области Игорь Артамонов сообщил, что регион подвергся массированному налету украинских беспилотников. В частности, системы ПВО сработали в Липецке и Ельце. По данным Минобороны РФ, всего над регионом было сбито два украинских БПЛА. Артамонов также отметил, что в Ельце и расположенных вокруг него Тербунском, Задонском, Хлевенском, Лебедянском и Данковском муниципальных районах был введен красный уровень «Угрозы атаки БПЛА».