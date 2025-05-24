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Минобороны РФ: системы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За полчаса ВСУ атаковали Белгородскую область 10-ю беспилотниками.

Над территорией Белгородской области системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 8.00 до 8.30 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали Центральную Россию сотней беспилотников: карта ударов БПЛА на 24 мая.

Ранее в МИД РФ предупредили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима, совершенные с 20 по 23 мая. В отличие от ВСУ, в качестве целей будут выбраны исключительно военные объекты и предприятия ВПК. В Минобороны РФ отметили, что за это время системы ПВО сбили 1177 украинских дронов, из них 788 — за пределами зоны СВО, передает MK.RU.