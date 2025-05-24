Суд в Ростове избрал меру пресечения блогеру Гаспару Авакяну

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, Гаспара Авакяна подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни гражданина (ч.1 ст. 137 УК РФ). По данным следствия, в апреле 2025 года он опубликовал в интернете личные фото и видео бывшего полицейского, который не давал на это согласия.