Первый случай клещевого энцефалита выявили в Приморье

Первый случай заболевания энцефалитом после укуса клеща зарегистрировали в Приморье. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Болезнь развилась у жителя Надеждинского района. Сейчас он получает необходимую терапию. Медики пока не дают прогноз относительно перспектив течения заболевания.
С начала года после присасывания клещей в медицинские учреждения за помощью обратились уже 2458 человек. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в трёх сданных на исследования паразитах.
В трёх случаях после контакта с клещами у приморцев развилась болезнь Лайма.