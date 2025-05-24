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Первый случай клещевого энцефалита выявили в Приморье

Заболел житель Надеждинского района.

Источник: РИА "Новости"

Первый случай заболевания энцефалитом после укуса клеща зарегистрировали в Приморье. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Болезнь развилась у жителя Надеждинского района. Сейчас он получает необходимую терапию. Медики пока не дают прогноз относительно перспектив течения заболевания.

С начала года после присасывания клещей в медицинские учреждения за помощью обратились уже 2458 человек. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в трёх сданных на исследования паразитах.

В трёх случаях после контакта с клещами у приморцев развилась болезнь Лайма.