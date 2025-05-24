Военкоры назвали цель ударов в Киеве, где гремят сотни взрывов

В Киеве под удар попал завод ВСУ по производству БПЛА.
Одним из основных объектов комбинированной атаки на Киев было предприятие «Антонов». По данным военкоров, там производятся беспилотники, используемые для налетов на территорию России.
«Одной из целей комбинированного удара по Киеву был завод “Антонов”», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно их данным, на заводе производят дроны, которыми ВСУ осуществляют атаки на территорию России.
Как говорится в сообщении, о масштабном пожаре на территории завода свидетельствуют данные спутниковых снимков NASA, зафиксировавших очаги возгорания. Местные власти подтвердили прилеты в нескольких районах города, где зафиксированы пожары и повреждения инфраструктуры.
Ранее российские военкоры сообщали о серии сильных взрывов, которые происходили в Киеве на протяжении почти шести часов. В свою очередь, украинские официальные источники назвали произошедшее одной из крупнейших атак за последние три года.