Водителя микроавтобуса задержали после смертельного ДТП в Ногинске

ДТП произошло в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. В ДТП погибли женщина и ребенок. По последним данным Минздрава региона, помимо двух погибших, еще десять человек пострадали, восемь из них доставили в медучреждения.