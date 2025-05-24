В Башкирии спасатели отыскали исчезнувшего на улице двухлетнего ребенка

Поздним вечером в пятницу, 23 мая, в Чишминском районе Башкирии пропал двухлетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС, произошло это внезапно, когда семья собиралась домой от гостей и ждала машину на улице. Ребенок просто внезапно исчез.
Самостоятельно найти малыша родители не смогли и позвонили в службу спасения. Сотрудники госкомитета по ЧС, полицейские и местные жители прочесали местность в деревне и нашли ребенка. По данным экстренного ведомства, малыш оказался во дворе одного из домов, рядом с местом откуда исчез.
— К счастью, спустя некоторое время мальчик был обнаружен живым. Его нашли местные жители во дворе одного из домов, находящихся недалеко от места, где он исчез, — поделились подробностями поисков в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.
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