В Башкирии спасатели отыскали исчезнувшего на улице двухлетнего ребенка

Самостоятельно найти малыша родители не смогли и позвонили в службу спасения. Сотрудники госкомитета по ЧС, полицейские и местные жители прочесали местность в деревне и нашли ребенка. По данным экстренного ведомства, малыш оказался во дворе одного из домов, рядом с местом откуда исчез.