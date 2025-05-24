После ДТП в Ногинске задержали водителя микроавтобуса

В Ногинске после дорожно-транспортного происшествия был задержан водитель микроавтобуса. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в Следственном комитете по Московской области.
В настоящее время с ним проводятся следственные действия, включая допросы.
По данным ведомства, в результате аварии погибли два человека, еще восемь были доставлены в больницу, передает 360.ru.
О возбуждении уголовного дела по факту аварии ранее сообщили в Следственном комитете России по региону. По словам представителей ведомства, дело возбудили по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Авария в подмосковном Ногинске произошла вечером 23 мая. На 63-м километре трассы М-12 столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус. В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что количество пострадавших в результате ДТП достигло 12 человек. Восемь пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, еще двое отказались от госпитализации.
Другая авария произошла 17 апреля, когда трое детей пострадали в результате ДТП с участием автомобиля и автобуса на 50-м километре автодороги «Дон» в Подмосковье. Кроме того, в Севастополе автобус Scania, перевозивший детей, столкнулся с автомобилем Honda, восемь человек тогда были госпитализированы.