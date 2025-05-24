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Во Владикавказе полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12 этажа

Следователи начали проверку по факту происшествия.

Источник: Аргументы и факты

В Северной Осетии следователи выясняют обстоятельства падения полуторагодовалой девочки из окна на 12 этаже одной из многоэтажек Владикавказа, сообщает Telegram-канал республиканского следственного управления СКР.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне на улице Кесаева.

«По предварительным данным, 23 мая 2025 года полуторагодовалый ребенок взобрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна 12 этажа многоквартирного дома», — говорится в публикации.

Сообщается о госпитализации пострадавшей девочки. Информации о ее состоянии нет.

Сотрудники СКР начали проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 5-летний мальчик выжил после падения с восьмого этажа.