Убившая мужа модель Судакова отправляла фото ножевого ранения знакомому врачу

Напомним, 25-летняя Лилия Судакова во время ссоры зарезала своего 28-летнего супруга Сергея, приехавшего в Россию из Казахстана. По словам свидетелей, конфликт произошел из-за того, что мужчина был пьян и начал избивать жену. Та отмахнулась ножом, которым резала овощи на салат. Девушка получила семь лет в исправительной колонии общего режима.