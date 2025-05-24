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Убившая мужа модель Судакова отправляла фото ножевого ранения знакомому врачу

Модель Судакова мыла квартиру от крови, вместо вызова скорой помощи для умирающего от ножевого ранения в сердце мужа.

Источник: Комсомольская правда

Петербургская фотомодель Лилия Судакова, осуждённая за убийство мужа, вместо экстренного вызова скорой помощи отправляла фотографии его раны знакомому врачу. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно показаниям фельдшеров и полицейских, Судакова сообщила медикам ложную информацию, утверждая, что муж «пришёл домой с ножевым ранением час назад». Вместо оказания помощи пострадавшему, обвиняемая занималась мытьём ножа, столешницы и пола от следов крови.

Как следует из материалов дела, Судакова фотографировала ранение и пересылала снимки врачу, параллельно обсуждая, как лучше предоставить следователям версию произошедшего. В суде это было расценено как попытка избежать уголовной ответственности.

Хотя подсудимая утверждала, что ходила в аптеку за зелёнкой и перекисью водорода, представитель потерпевшего подчеркнул: такая помощь при ножевом ранении в сердце и не может считаться смягчающим обстоятельством.

Напомним, 25-летняя Лилия Судакова во время ссоры зарезала своего 28-летнего супруга Сергея, приехавшего в Россию из Казахстана. По словам свидетелей, конфликт произошел из-за того, что мужчина был пьян и начал избивать жену. Та отмахнулась ножом, которым резала овощи на салат. Девушка получила семь лет в исправительной колонии общего режима.