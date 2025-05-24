Убившая мужа модель Судакова отправляла фото ножевого ранения знакомому врачу

Петербургская фотомодель Лилия Судакова, осуждённая за убийство мужа, вместо экстренного вызова скорой помощи отправляла фотографии его раны знакомому врачу. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно показаниям фельдшеров и полицейских, Судакова сообщила медикам ложную информацию, утверждая, что муж «пришёл домой с ножевым ранением час назад». Вместо оказания помощи пострадавшему, обвиняемая занималась мытьём ножа, столешницы и пола от следов крови.
Как следует из материалов дела, Судакова фотографировала ранение и пересылала снимки врачу, параллельно обсуждая, как лучше предоставить следователям версию произошедшего. В суде это было расценено как попытка избежать уголовной ответственности.
Хотя подсудимая утверждала, что ходила в аптеку за зелёнкой и перекисью водорода, представитель потерпевшего подчеркнул: такая помощь при ножевом ранении в сердце и не может считаться смягчающим обстоятельством.
Напомним, 25-летняя Лилия Судакова во время ссоры зарезала своего 28-летнего супруга Сергея, приехавшего в Россию из Казахстана. По словам свидетелей, конфликт произошел из-за того, что мужчина был пьян и начал избивать жену. Та отмахнулась ножом, которым резала овощи на салат. Девушка получила семь лет в исправительной колонии общего режима.