В Оренбургской области легковушка влетела в грузовик, есть погибшие

Трагическая авария произошла ночью на трассе А-300, протянувшейся по маршруту «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном». Легковой автомобиль на полном ходу врезался в припаркованный на обочине грузовик. Спасателям МЧС пришлось применить гидравлическое оборудование, чтобы извлечь тела погибших из искорёженного автомобиля.