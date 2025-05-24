Военнопленный рассказал, как ВСУ наказывают новобранцев

Гунтер рассказал, как однажды перед заданием старшина собрал новобранцев и указал на карте точку, куда им следует двигаться. Однако они отправились в бой без необходимых запасов воды и еды. Во время выполнения задания группа укрылась в металлическом контейнере, где они подверглись атакам с использованием дронов и артиллерии.