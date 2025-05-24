Военнопленный рассказал, как ВСУ наказывают новобранцев

Пленный боец ВСУ рассказал, как с ними обращались командиры.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) переводят новобранцев в боевые подразделения спустя 45 дней обучения на полигоне, а также сажают их в яму за дисциплинарные проступки и лишают воды. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Текст есть в распоряжении URA.RU.
«По его словам, уже после 45 дней подготовки на полигоне новобранцев практически не осталось, их всех забрали в войска. Да и способы поддержания воинской дисциплины были своеобразными. За проступки и нарушения жестко наказывали — сажали в яму», — пишет Минобороны.
Гунтер рассказал, как однажды перед заданием старшина собрал новобранцев и указал на карте точку, куда им следует двигаться. Однако они отправились в бой без необходимых запасов воды и еды. Во время выполнения задания группа укрылась в металлическом контейнере, где они подверглись атакам с использованием дронов и артиллерии.
«Мы прятались в каком-то железном контейнере, и, пока мы там сидели, по нам били и дронами, и снарядами. Ну, а что, мы же просто тупо мясо», — поделился Гунтер.
Ранее Генштаб ВСУ объявил о решении отправлять на фронт сотрудников военкоматов без боевого опыта, чтобы усилить боевые подразделения. На их места в военкоматах планируется назначать военнослужащих, получивших ранения или контузии и не способных участвовать в боевых действиях. Это решение связано с необходимостью пополнения личного состава и улучшения взаимодействия с мобилизованными.