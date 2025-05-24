Мошенники звонят воронежцам от имени управы

В управу Ленинского района Воронежа за последние дни обратились несколько человек, которым позвонили от лица сотрудников с предложением продиктовать персональные данные или приехать на прием с документами к назначенному времени.
— Заявляем, что сотрудники управы не имеют отношения к подобным звонкам и не проводят каких-либо мероприятий, связанных с получением информации о персональных данных граждан, — предупредили воронежцев в управе.
Горожанам напомнили, что персональные данные по телефону выясняют только мошенники. В случае получения такого запроса сразу прекращайте разговор.