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В Каменске-Шахтинском вспыхнул склад, огнем охвачено 600 кв. метров

Складское помещение вспыхнуло на улице Красной в Каменске-Шахтинском.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском вспыхнула кровля склада, к этому моменту огнем охвачено 600 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, вызов на улицу Красную, 42 поступил в 8:54 утра 24 мая. Сейчас на месте происшествия от МЧС работают 33 человека, используется 11 единиц техники.

Погибших пострадавших нет. Информация уточняется.

Добавим, ранее о пожаре в соцсетях сообщили очевидцы. По словам людей, огонь разгорелся на кровле производственной постройки, после этого появился густой черный дым.

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