В СКР заинтересовались видео несанкционированного митинга на Мехзаводе в Самаре

Поздно вечером 23 мая в соцсетях появилось видео, на котором десятки жителей областной столицы собрались у одного из многоквартирных домов. После публикации этим инцидентом заинтересовались в Следственном комитете РФ, назвав его несанкционированным митингом.
По данным телеграм-канала «Многонационал», несанкционированный митинг проходил в одном из дворов 7-го квартала поселка Мехзавод Красноглинского района. На видео десятки, судя по всему, мусульман сидят на коленях недалеко от подъезда многоквартирного дома.
— Местные жители в шоке. Нам пишут: «Неужели так теперь будет в каждом дворе?», — говорится в посте телеграм-канала от 21:07 23 мая.
Буквально спустя час в пресс-службе Следкома по Самарской области сообщили: видео проверили — это несанкционированный митинг.
«Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении, следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!