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В Чите задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад

В Чите сотрудники полиции установили личность и задержали местного жителя, который, угрожая ножом, пытался забрать детей из детского сада.

Источник: Газета.Ру

Инцидент произошел 19 мая. 51-летний читинец пришел в детский сад за своими детьми в состоянии алкогольного опьянения. При этом утром его жена попросила воспитателей не отдавать ему несовершеннолетних.

Получив отказ, злоумышленник выхватил нож и начал угрожать педагогам. На место был вызван наряд Росгвардии, но дебошир успел скрыться. Его задержали 24 мая, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Котласе пьяный мужчина с топором и битой ворвался в кабинет травматолога и потребовал его вылечить. Врач сумел обезвредить агрессора еще до приезда сотрудников правоохранительных органов и защитить коллегу.