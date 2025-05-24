В Витебском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неосторожность при курении привела к гибели мужчины при пожаре в Витебском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре жилого дома в аг. Бабиничи поступило спасателям 24 мая в 4.53. На месте вызова работники МЧС наблюдали открытое горение кровли. В ходе разведки и тушения пожара спасатели обнаружили в доме труп мужчины 1970 года рождения, сына хозяйки жилища. В это время пенсионерка находилась в учреждении здравоохранения.
Погибший мужчина нигде не работал, со слов соседей, любил злоупотребить спиртными напитками.
В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники МЧС и четыре — служб взаимодействия. В доме огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.
По факту пожара проводится проверка, его причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшим мужчиной. -0-