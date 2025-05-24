В Витебском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Сообщение о пожаре жилого дома в аг. Бабиничи поступило спасателям 24 мая в 4.53. На месте вызова работники МЧС наблюдали открытое горение кровли. В ходе разведки и тушения пожара спасатели обнаружили в доме труп мужчины 1970 года рождения, сына хозяйки жилища. В это время пенсионерка находилась в учреждении здравоохранения.

