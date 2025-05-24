Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горение на кровле склада в Каменске-Шахтинском локализовали

В Каменске-Шахтинском локализовали огонь, полыхающий на кровле склада.

Источник: Комсомольская правда

Горение на складе в Каменске-Шахтинском локализовали. Об этом днем 24 мая информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Локализацию пожара объявили в 10:31, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщалось, что на площади в 600 кв. метров полыхает кровля складского помещения на улице Красной, 42. Пожарных вызвали в 8:54 утра, после этого на месте происшествия от МЧС задействовали 33 человека и 11 единиц техники.

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.

Подпишись на нас в Telegram.