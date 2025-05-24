Горение на кровле склада в Каменске-Шахтинском локализовали

Горение на складе в Каменске-Шахтинском локализовали. Об этом днем 24 мая информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Локализацию пожара объявили в 10:31, — прокомментировали в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщалось, что на площади в 600 кв. метров полыхает кровля складского помещения на улице Красной, 42. Пожарных вызвали в 8:54 утра, после этого на месте происшествия от МЧС задействовали 33 человека и 11 единиц техники.
По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.
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