Горение на кровле склада в Каменске-Шахтинском локализовали

Ранее в МЧС сообщалось, что на площади в 600 кв. метров полыхает кровля складского помещения на улице Красной, 42. Пожарных вызвали в 8:54 утра, после этого на месте происшествия от МЧС задействовали 33 человека и 11 единиц техники.