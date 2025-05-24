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На кровле склада в Каменске-Шахтинском ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировали на складе в Каменске-Шахтинском, тушение продолжается.

Источник: Комсомольская правда

На кровле складского помещения в Каменске-Шахтинском ликвидировали открытое горение. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

— Ликвидацию открытого горения зафиксировали в 10:52, — говорится в оперативной информации ведомства.

Напомним, кровля складского помещения на улице Красной, 42 вспыхнула примерно в 8:54 утра, по крайней мере, в это время к спасателям поступило сообщение о возгорании. Всего огнем было охвачено 600 кв. метров.

Известно, что на месте пожара от МЧС задействовали 33 человека и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

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