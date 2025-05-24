В Красноярском крае 54-летнюю предпринимательницу обманули на 3 млн рублей

Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
Все началось, когда жительнице Курагинского района позвонил псевдосотрудник «Почты России» и сообщил о прибывшей в местное отделение посылке. По словам афериста, накладная на бандероль «пришла в негодность», а чтобы распечатать новую, требуется продиктовать СМС-код.
После этого с женщиной связался лжепредставитель Роскомнадзора. Он сообщил, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломали, неизвестные уже пытаются опустошить ее банковские счета. Дальше аферист переключил жертву на фейкового сотрудника Росфинмониторинга. Последний, разговаривая с пострадавшей по видеосвязи, указал ей включить демонстрацию экрана и войти в приложение банка.
Далее кибермошенник убедил женщину открыть новую дебетовую карту, перевести туда 3 млн рублей, обналичить деньги в Минусинске и перечислить сумму на якобы безопасный счет. Женщину запугали мнимой уголовной ответственностью за сообщение о сотрудничестве с ними.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).