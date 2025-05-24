В Красноярском крае 54-летнюю предпринимательницу обманули на 3 млн рублей

После этого с женщиной связался лжепредставитель Роскомнадзора. Он сообщил, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломали, неизвестные уже пытаются опустошить ее банковские счета. Дальше аферист переключил жертву на фейкового сотрудника Росфинмониторинга. Последний, разговаривая с пострадавшей по видеосвязи, указал ей включить демонстрацию экрана и войти в приложение банка.