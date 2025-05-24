Приговор экс-замглавы самарского минздрава оставили без изменений

В Самаре Шестой кассационный суд общей юрисдикции изучил дело экс-замминистра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. Его задержали в августе 2023 года за взятку. Летом минувшего года суд признал его виновным и приговорил к почти 10 годам колонии и штрафу 45 млн рублей.