Приговор экс-замглавы самарского минздрава оставили без изменений

В Самаре Шестой кассационный суд общей юрисдикции изучил дело экс-замминистра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. Его задержали в августе 2023 года за взятку. Летом минувшего года суд признал его виновным и приговорил к почти 10 годам колонии и штрафу 45 млн рублей.
Чиновник пытался обжаловать приговор, но облсуд оставил его без изменений. В кассационных жалобах его адвокаты указывали на отсутствие по делу доказательств преступления.
Однако судебная коллегия пришла к выводу, что доводы защиты не обоснованы, и оставила решения без изменений, за исключением формулировки о лишении права занимать определенные должности.