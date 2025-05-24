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Приговор экс-замглавы самарского минздрава оставили без изменений

Ему придется провести в колонии почти 10 лет.

В Самаре Шестой кассационный суд общей юрисдикции изучил дело экс-замминистра здравоохранения региона Асланбека Майрамукаева. Его задержали в августе 2023 года за взятку. Летом минувшего года суд признал его виновным и приговорил к почти 10 годам колонии и штрафу 45 млн рублей.

Чиновник пытался обжаловать приговор, но облсуд оставил его без изменений. В кассационных жалобах его адвокаты указывали на отсутствие по делу доказательств преступления.

Однако судебная коллегия пришла к выводу, что доводы защиты не обоснованы, и оставила решения без изменений, за исключением формулировки о лишении права занимать определенные должности.