Суд ждет высланного из Беларуси иностранца, вернувшегося в страну ради сына

Вплоть до одного года лишения свободы может ждать иностранца, который был выслан из Беларуси, однако в нарушение запрета приехал в республику.
Как пишут «Минск-Новости», иностранец сожительствовал в Минске с женщиной, в 2018 году у них родился совместный сын. Через некоторое время пара распалась, но отец, который вернулся на родину, периодически приезжал в Беларусь, чтобы увидеться с сыном.
В один из таких приездов он совершил кражу, за что в октябре 2024 году его привлекли к уголовной ответственности, а в декабре было принято решение о принудительной высылке с запретом въезда в Беларусь на три года. Об уголовной ответственности за нарушение запрета фигурант был предупрежден под роспись.
Однако в марте 2025 года он на попутках приехал в Минск, остановился у своего приятеля. В один из дней он пошел навестить сына, который вместе с мамой проживает на улице Менделеева. По пути его встретил участковый, который знал о высылке из Беларуси. Иностранец был задержан.
В отношении фигуранта завели уголовное дело, в настоящее время он находится под стражей. Максимальное наказание — до одного года лишения свободы.
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