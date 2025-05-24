Суд ждет высланного из Беларуси иностранца, вернувшегося в страну ради сына

В один из таких приездов он совершил кражу, за что в октябре 2024 году его привлекли к уголовной ответственности, а в декабре было принято решение о принудительной высылке с запретом въезда в Беларусь на три года. Об уголовной ответственности за нарушение запрета фигурант был предупрежден под роспись.