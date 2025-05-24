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Водитель из Китая травмировался в результате опрокидывания фуры на Култукском тракте

На 96-м км дорога перекрыта из-за воспламенения полуприцепа.

Источник: ГУ МВД

Водитель из Китая травмировался в результате опрокидывания фуры на Култукском тракте. В результате происшествия на 96-м км трассы близ поселка Култук грузовик загорелся. Пресс-служба ГУ МВД России по области, ссылаясь на Госавтоинспецию, сообщает о временном перекрытии движения на 96 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал», пишет ИА IrkutskMedia.

Мужчину доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время устраняются последствия ДТП.

Напомним, последствия ДТП зафиксировал на камеру очевидец. На видеофрагменте зафиксирована фура, опрокинутая набок на участке серпантина, предположительно на въезде в Култук. Полуприцеп автомобиля воспламенился. Комментатор утверждает, что движение перекрыто в обе стороны. На месте находятся пожарные.