Водитель из Китая травмировался в результате опрокидывания фуры на Култукском тракте. В результате происшествия на 96-м км трассы близ поселка Култук грузовик загорелся. Пресс-служба ГУ МВД России по области, ссылаясь на Госавтоинспецию, сообщает о временном перекрытии движения на 96 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал», пишет ИА IrkutskMedia.