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У берегов Африки обстреляли калининградское судно

Никто из экипажа НИС «Атлантида» не пострадал, научное оборудование незначительно повреждено.

РИА Новости со ссылкой на портал Club of Mozambique сообщило о нападении у берегов Африки на приписанное к порту Калининграда российское океанографическое судно «Атлантида».

Инцидент произошел еще 10 мая, когда по нашим морякам открыли огонь из стрелкового оружия с двух пока неустановленных кораблей. Никто из экипажа не пострадал, оборудование получило незначительные повреждения. «Атлантида» была вынуждена совершить заход в столицу Мозамбика Мапуту. Власти страны начали расследование.

В настоящее время «Атлантида» продолжает путь в ЮАР.