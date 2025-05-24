У берегов Африки обстреляли калининградское судно

Инцидент произошел еще 10 мая, когда по нашим морякам открыли огонь из стрелкового оружия с двух пока неустановленных кораблей. Никто из экипажа не пострадал, оборудование получило незначительные повреждения. «Атлантида» была вынуждена совершить заход в столицу Мозамбика Мапуту. Власти страны начали расследование.